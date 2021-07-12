Дюжжарик: ООН ожидает, что генсек Гутерриш проведет двустороннюю встречу с Зеленским

В ООН рассказали о планах генсека по европейским поездкам.

Официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжжарик заявил о том, что ООН ожидает, что Антониу Гутерреш проведет двустороннюю встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Соответствующей информацией чиновник поделился в рамках регулярного брифинга со СМИ. Пресс-секретарь отметил, что генсек 18 августа с рабочим визитом будет находиться во Львове. Там у него запланировано трехстороннее мероприятие при участие лидеров Украины и Турции.

Генеральный секретарь посетит Львов в четверг по приглашению президента Зеленского для участия в трехсторонней встрече, в которой также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН уточнили, что также Антониу Гутерриш посетит 19 августа Одессу. Там он проинспектирует местный порт, который используется для транспортировки сельскохозяйственной продукции в соответствии с международным соглашением по экспорту продовольствия по акваторию Черного моря. Перед возвращением в Нью-Йорк генсек посетит Стамбул. Там у него запланирован визит в Совместный координационный центр. Дюжаррик подчеркнул, что основной темой для ООН в рамках данных поездок станет вопрос экспорта продовольствия, а также будут подняты вопросы относительно Запорожской АЭС и обстрела СИЗО в Еленовке.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций