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Двухлетняя девочка скончалась в Кировском районе при невыясненных обстоятельствах
Сегодня, 14:24
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Двухлетняя девочка скончалась в Кировском районе при невыясненных обстоятельствах

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Возбуждено уголовное дело.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти девочки, которая скончалась накануне в Кировском районе. По словам матери, ребенок упал со шкафа, узнал Piter.tv.

Сообщение в полицию поступило 23 июля. В квартире на Зины Портновой лежала 2-летняя девочка с ушибами и гематомами. Полицейские заподозрили, что версия ее гибели не сходится с тем, что было замечено по факту. В связи с этим было возбуждено уголовное дело об умышленном причинения тяжкого вреда здоровью.

Под подозрением оказался 32-летний сожитель мамы ребенка. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ребенок выпал из окна на Ленинском проспекте. 

Фото: Piter.tv

Теги: падение, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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