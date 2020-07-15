Двухлетняя девочка скончалась в Кировском районе при невыясненных обстоятельствах

Возбуждено уголовное дело.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти девочки, которая скончалась накануне в Кировском районе. По словам матери, ребенок упал со шкафа, узнал Piter.tv.

Сообщение в полицию поступило 23 июля. В квартире на Зины Портновой лежала 2-летняя девочка с ушибами и гематомами. Полицейские заподозрили, что версия ее гибели не сходится с тем, что было замечено по факту. В связи с этим было возбуждено уголовное дело об умышленном причинения тяжкого вреда здоровью.

Под подозрением оказался 32-летний сожитель мамы ребенка.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ребенок выпал из окна на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.tv