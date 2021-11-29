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Двухлетний ребенок умер на руках у матери в квартире на Чуковского
Сегодня, 10:37
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Двухлетний ребенок умер на руках у матери в квартире на Чуковского

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Малыш кашлял кровью и тяжело дышал.

В Красногвардейском районе двухлетний ребенок скончался на глазах матери и медиков. Несчастье произошло в одной из квартир на улице Чуковского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне матери малыша позвонили из детского сада и сообщили, что у воспитанника поднялась температура. Петербурженка забрала ребенка домой и дала ему лекарство. К вечеру больному стало тяжело дышать, он начал кашлять кровью. Родители вызвали скорую помощь, однако спасти малыша не удалось. Он умер на руках у мамы.

Ранее на Piter.tv: власти Петербурга готовятся к возможному распространению холеры в связи с приездом беженцев.

Фото: Piter.tv

Теги: порок сердца, трагедия, улица чуковского, умер ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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