Двухлетний ребенок умер на руках у матери в квартире на Чуковского

Малыш кашлял кровью и тяжело дышал.

В Красногвардейском районе двухлетний ребенок скончался на глазах матери и медиков. Несчастье произошло в одной из квартир на улице Чуковского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне матери малыша позвонили из детского сада и сообщили, что у воспитанника поднялась температура. Петербурженка забрала ребенка домой и дала ему лекарство. К вечеру больному стало тяжело дышать, он начал кашлять кровью. Родители вызвали скорую помощь, однако спасти малыша не удалось. Он умер на руках у мамы.

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Фото: Piter.tv