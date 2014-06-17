В Лахтинском заливе при помощи тепловизора поймали двух рыбаков

В полной темноте их лодка была почти не видна.

В ночь на 12 ноября двое мужчин на лодке пытались пройти в глубину Лахтинского залива, предположительно, с целью рыбалки. В полной темноте их лодка была почти не видна. Нарушителей обнаружили при помощи тепловизора. Об этом сообщила пресс-служба Нижне-Свирского государственного заповедника.

Природоохранные инспекторы навели специальное устройство, позволяющее на расстоянии до одного километра видеть все источники тепла (людей, лодочные моторы и даже кружку с горячим чаем), и вычислили любителей ночной рыбалки. Установив место нахождения нарушителей, контролеры с фарами подплыли к ним и задержали. Каждый рыбак получил по административному протоколу.

Нахождение на территории Нижне-Свирского заповедника без разрешения строго запрещено. В том числе нельзя собирать грибы, охотиться и ловить рыбу.

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