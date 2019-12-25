Двух подозреваемых в ограблении петербуржца на Петергофском шоссе задержали

Полицейские задержали одного мужчину на Юнтоловском проспекте, а другого на Ленинском.

В субботу, 14 августа, в Красносельском районе задержали двух мужчин, которых подозревают в ограблении петербуржца на Петергофском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Так, полицейские задержали одного мужчину на Юнтоловском проспекте, а другого на Ленинском. Один из них оказался 29-летним уроженец Узбекистана, другой – 43-летним выходец из Дагестана. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье "грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия".

Напомним, утром 10 августа к потерпевшему подошли неизвестные. Они пригрозили избить мужчину и вынудили его отдать банковскую карту и мобильный телефон. Позже с карты было списано 37 тыс. рублей, а стоимость телефона оценивается в 16 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что на Ораниенбаумском шоссе неизвестные до смерти избили мужчину. Он скончался в больнице Петергофа.

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