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Двух мужчин госпитализировали после конфликта со стрельбой на проспекте Обуховской Обороны
Сегодня, 9:05
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Двух мужчин госпитализировали после конфликта со стрельбой на проспекте Обуховской Обороны

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Злоумышленников разыскивает полиция.

Неизвестные напали на двух мужчин вечером на проспекте Обуховской Обороны. В результате конфликта петербуржцы пострадали, их госпитализировали. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Правоохранители установили, что неизвестные напали на мужчин на Невском рынке. В ходе конфликта они выстрелили в пострадавших из травматического пистолета. Один из мужчин получил слепое проникающее пулевое ранение грудной клетки, в состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Его другу пуля попала в живот. 

Один из злоумышленников был на велосипеде ярко-желтого цвета. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что правоохранители осмотрели более ста объектов после сообщений о заминировании в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: госпитализация, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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