Двух мужчин госпитализировали после конфликта со стрельбой на проспекте Обуховской Обороны

Злоумышленников разыскивает полиция.

Неизвестные напали на двух мужчин вечером на проспекте Обуховской Обороны. В результате конфликта петербуржцы пострадали, их госпитализировали. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Правоохранители установили, что неизвестные напали на мужчин на Невском рынке. В ходе конфликта они выстрелили в пострадавших из травматического пистолета. Один из мужчин получил слепое проникающее пулевое ранение грудной клетки, в состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Его другу пуля попала в живот.

Один из злоумышленников был на велосипеде ярко-желтого цвета.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что правоохранители осмотрели более ста объектов после сообщений о заминировании в Петербурге.

Фото: Piter.TV