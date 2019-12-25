Двух мастифов похитили с конюшни в Ленобласти

О пропаже собак по кличке Маня и Руна сообщила в полицию хозяйка конюшни.

Правоохранительные органы Волосовского района Ленобласти расследуют похищение двух собак породы тибетский мастиф. Животные пропали с конюшни в деревне Муратово.

О пропаже собак по кличке Маня и Руна сообщила в полицию хозяйка конюшни. Женщина рассказала, что собаки жили на конюшне с весны, они уже обе взрослые, но одна из собак пугливая и не привыкла быть с людьми. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Подозрения пали на маму и дочку из Петербурга. Они часто бывали на конюшне и собаки им приглянулись, они просили их продать.

Фото: ВК/ Неизданное | Санкт-Петербург (Юлия Капитонова)