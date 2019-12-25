Летний дворец Петра I закрыли для посетителей до середины мая

Дворец перестает работать с 4 октября.

С понедельника, 4 октября, жители и гости Петербурга не смогут посетить Летний дворец Петра I. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

Дело в том, что эксплуатация расположенного в Летнем саду дворца в течение большей части года попросту невозможна. Историческое планирование не позволяет обустроить там гардероб, камеру хранения, которые нужны в зимнее время года.

Летний дворец возобновит работу в середине мая 2022 года.

В конце прошлой недели в Исаакиевском соборе прошло венчание потомка династии Романовых.

Фото: ВКонтакте / Русский музей