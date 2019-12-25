Дворец Монплезир в Петергофе закроют на ремонт до августа 2027 года

Работы начнутся с декабря 2023 года

Музей-заповедник "Петергоф" закроет дворец Монплезир на ремонт до августа 2027 года. Заявки на комплекс мероприятий по сохранению дворца закончат принимать 13 ноября. Работы оцениваются в 218,7 млн рублей.

Как рассказали "Деловому Петербургу" в музее, работы начнутся с декабря 2023 года и продлятся до августа 2027 года. Состояние дворца на данный момент является неудовлетворительным, часть помещений признаны аварийными.

Дворец Монплезир был построен в 1913-1924 годах по замыслу Петра I и на основе его схематических рисунков.

Ранее стало известно, что музей археологии появится в Петропавловской крепости в 2028 году. По словам вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, идея об открытии Музея археологии опирается на историческое значение Охтинского мыса и результаты археологических раскопок, в ходе которых было обнаружено множество ценных артефактов.

Фото: Петергоф