Дворцовую площадь перекроют 24 апреля на время репетиции Парада Победы

Работа самого Эрмитажа будет происходить в стандартном режиме.

В четверг, 24 апреля, планируется проведение второй репетиции торжественного парада, посвящённого 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Такое заявление сделала пресс-служба Эрмитажа.

Во время мероприятия транспортное и пешеходное движение на Дворцовой площади будет временно ограничено. Чтобы посетители не сталкивались с трудностями, руководство музея заранее предупредило, что после 15:00 откроется дополнительная точка входа в Главный штаб со стороны набережной реки Мойки, 47. Работа самого Эрмитажа будет происходить в стандартном режиме.

Первую репетицию провели 22 апреля днём, тогда же помимо Дворцовой площади временно закрыли доступ и на часть Невского проспекта, что создало временные неудобства автомобилистам и жителям центра города.

Кроме того, до конца 24 апреля действует запрет на остановку транспортных средств на Исаакиевской площади, чётной стороне Конногвардейского бульвара и чётной стороне улицы Якубовича. Большие ограничения передвижения транспорта, вызванные проведением репетиций, будут введены 30 апреля.

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Фото: Piter.TV