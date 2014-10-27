На Дворцовом проезде оформляют выделенную полосу

На Невском проспекте 23 сентября заработает выделенная полоса для общественного транспорта.

В Санкт-Петербурге Дворцовый проезд подготавливают к выделенной полосе для общественного транспорта. 22 сентября со стороны Зимнего дворца дорогу расчищали от старой разметки.

В ближайшее время появится новая полоса, а также необходимые дорожные знаки. Известно, что новая полоса должна начать действовать уже с 23 сентября. Предполагается, что новая полоса поможет разгрузить перекресток Невского и Адмиралтейского проспектов. Отметим, что данный проект реализуется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Напомним, ранее мы сообщали где и как приобрести билеты на ЧМ по футболу 2018.