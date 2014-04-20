Дворцовый мост в праздники украсит особенная подсветка

Сегодня подсветку можно будет увидеть 21:30.

Праздничная иллюминация появится в майские праздники на Дворцовом мосту в центре Петербурге. Об этом накануне рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Ленсвет". На два дня будет введен особый режим подсветки шести сотен светильников на мосту.

В субботу, 1 мая, на Дворцовом мосту зажжется оранжевый и зеленый цвет. Увидеть новую подсветку можно будет с 21:30 часов. На День Победы, 9 мая, с 21:50 часов на переправе появятся цвета российского флага.

Навигационный период для разводки мостов в Петербурге хотя бы раз в жизни, но ставил в неудобное положение многих горожан. Разводка переправ зачастую заставляет петербуржцев корректировать свои планы, чтобы успеть попасть домой, держать при себе график разводки или со всех ног бежать к мосту за пару минут до того, как его разведут.

Как же быть, если вы все-таки не успели попасть на один из островов или центральную часть города? Piter.TV собрал в один материал все способы решить проблему.

Фото: Piter.tv