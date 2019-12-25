Дворцовый мост появится на новой памятной монете в 3 рубля из серебра

Монета посвящена заседанию глав государств-членов ШОС.

Банк России решил выпустить памятную серебряную монету "Заседание Совета глав государств - членов ШОС и встреча глав государств, входящих в объединение БРИКС, в 2020 году под председательством Российской Федерации" номиналом 3 рубля, посвященную. Об этом сообщили в пресс-службе Банка.

Монета выйдет трехтысячным тиражом, она является законным средством наличного платежа. На лицевой стороне изобразят герб, на обратной поместят логотипы саммитов БРИКС и ШОС, а также силуэты Дворцового моста и Петропавловской крепости, внизу надписи "Санкт-Петербург" и "Россия", дублированные на английский язык.

Ранее мы писали, что Банк России выпустил серию монет из драгоценных металлов

Фото: пресс-служба Банка России