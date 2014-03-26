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Дворцовый мост подсветили синим в поддержку людей с аутизмом
Сегодня, 10:46
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Дворцовый мост подсветили синим в поддержку людей с аутизмом

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Яркость цветной подсветки обеспечили 600 светодиодных светильников.

На один вечер, 2 апреля, Дворцовый мост подсветили синим цветом в поддержку людей с аутизмом, этот цвет является международным символом расстройства. Как рассказали в пресс-службе городского "Ленсвета", мост окрасился в девятом часу вечера.

Яркость цветной подсветки обеспечили 600 светодиодных светильников, которые подключили дистанционно. Акция призвана привлечь внимание к проблеме аутизма и изменить отношение общества к людям с таким расстройством и их семьям. Впервые Петербург поддержал международную акцию "Зажги синим" в 2014  году, после чего не прерывал традицию.

Цвет аутизма – синий. Мир отмечает День информирования о проблеме аутизма.

Фото: пресс-служба "Ленсвета"

Теги: аутизм, дворцовый мост, ленсвет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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