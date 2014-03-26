Дворцовый мост подсветили синим в поддержку людей с аутизмом

Яркость цветной подсветки обеспечили 600 светодиодных светильников.

На один вечер, 2 апреля, Дворцовый мост подсветили синим цветом в поддержку людей с аутизмом, этот цвет является международным символом расстройства. Как рассказали в пресс-службе городского "Ленсвета", мост окрасился в девятом часу вечера.

Яркость цветной подсветки обеспечили 600 светодиодных светильников, которые подключили дистанционно. Акция призвана привлечь внимание к проблеме аутизма и изменить отношение общества к людям с таким расстройством и их семьям. Впервые Петербург поддержал международную акцию "Зажги синим" в 2014 году, после чего не прерывал традицию.

Цвет аутизма – синий. Мир отмечает День информирования о проблеме аутизма.

Фото: пресс-служба "Ленсвета"