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Дворцовый мост изменит подсветку на четыре дня с 31 августа
Сегодня, 14:13
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Дворцовый мост изменит подсветку на четыре дня с 31 августа

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Подсветку включат в 20:30.

На Дворцовом мосту включат красную подсветку в честь 80-летия прибытия в Советский Союз первого союзного конвоя "Дервиш". Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Подсветка будет работать с 31 августа по 2 сентября с 20:30. Она станет частью проекта, посвященного памяти морякам-героям, которые осуществляли проход грузовых судов союзников по северному направлению в порты Архангельска и Мурманска в годы Великой Отечественной войны. 

В последний день августа 1941-го года в СССР прибыл первый союзный арктический конвой "Дервиш". Он привез стратегические и жизненно необходимые грузы, которые затем отправились на фронт. 

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Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: дворцовый мост, подсветка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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