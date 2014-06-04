Дворцовый и Троицкий мосты окрасят в цвета российского флага

В честь Дня России в Петербурге зажгут факелы на Ростральных колоннах.

День России, 12 июня, Санкт-Петербург отмечает насыщенной праздничной программой, центральной площадкой которой станет Соборная площадь Петропавловской крепости.

"Наши мероприятия объединят прошлое, настоящее и будущее через музыку, цветочные композиции и световые инсталляции. В этот день мы хотим напомнить о мощи и единстве нашего Отечества, его великой истории и вместе порадоваться достижениям современной России" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

В полдень на территории крепости стартует Фестиваль цветов, а также фестиваль духовых оркестров, посвященный 80-летию Победы и 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В масштабном музыкальном событии примут участие более 400 музыкантов.

Праздничные мероприятия пройдут и на других площадках города — подробнее в материале Piter.TV.

Видео: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга