Двоих военнослужащих осудили за избиение полицейских в Петербурге

Мужчины не хотели следовать в полицейский участок.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении двух рядовых, которые применили силу к сотрудникам ДПС. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что ночью 16-го июня у дома №8 литера А по Александровскому парку инспектор ДПС остановил "Мерседес". В машине находились Ахмед Курбанов на месте водителя и Равиль Муслимов на переднем пассажирском сидении. У водителя отсутствовали документы. Инспектор попросил проследовать в 43-й отдел полиции для выяснения его личности, однако мужчина отказался это делать. Муслимов стал препятствовать действиям правоохранителя, в связи с чем пришлось вызвать подкрепление.

Далее нарушители применили силу к инспекторам, а именно, схватили и удерживали руками за форму, попытались повалить на землю, ударили кулаком в лицо, грудь. Одного из правоохранителей толкнули, повалили на землю и оторвали погон. Муслимова задержали, а Курбанову удалось скрыться.

Кроме того, хулиганы публично оскорбили представителей власти.

Подсудимые вину признали полностью, в содеянном раскаялись. Муслимову избрали наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год, а Курбанову ― лишение свободы сроком на 1 год в колонии-поселении.

Подсудимые должны выплатить по 25 тыс. каждому потерпевшему.

Фото: Piter.TV