В Петербурге двое мужчин в масках напали на сотрудницу салона сотовой связи

В Петербурге на Енотаевской улице двое мужчин в масках напали на сотрудницу салона сотовой связи. Инцидент произошел накануне. Информация об этом появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".
На кадрах заметно, что один из злоумышленников повалил продавца и нанес женщине несколько ударов ногой по лицу, затем мужчина начал душить продавца.
Другие подробности неизвестны.
Ранее мы сообщали, что почти половина сотрудников ОСМП поликлиники №52 хотят уволиться.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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