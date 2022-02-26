В Петербурге двое мужчин в масках напали на сотрудницу салона сотовой связи

Мужчина нанес продавцу несколько ударов ногой по лицу.

В Петербурге на Енотаевской улице двое мужчин в масках напали на сотрудницу салона сотовой связи. Инцидент произошел накануне. Информация об этом появилась в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

На кадрах заметно, что один из злоумышленников повалил продавца и нанес женщине несколько ударов ногой по лицу, затем мужчина начал душить продавца.

Другие подробности неизвестны.

Ранее мы сообщали, что почти половина сотрудников ОСМП поликлиники №52 хотят уволиться.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург