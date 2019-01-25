Двое пытались проникнуть в храм через разбитое окно в Киришах

Один из задержанных повредил руку осколками стекла, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали мужчин, пытавшихся проникнуть в храм через окно. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО.

Росгвардейцы 10 сентября в 22:47 задержали двоих ранее неоднократно судимых граждан, которые через окно пытались проникнуть в Свято-Троицкий храм. Ранее правоохранителям поступила информация о сработавшей в храме сигнализации.

Подозреваемые руками разбили окно храма и пытались проникнуть в помещение. Один из задержанных повредил руку осколками стекла, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее росгвардейцы задержали петербуржца, который поджег товары в гипермаркете.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО