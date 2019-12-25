Двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Новосибирске

ФСИН разыскивает беглецов.

Двое осужденных сбежали из колонии-поселения под номером восемь в Новосибирске. Об этом рассказали представители ФСИН по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что разыскивают преступников. Речь идет о Козлове Виталии Владимировиче и Горлове Александре Сергеевиче.

Во ФСИН полагают, что осужденные при побеге воспользовались своим правом на ношение гражданской одежды. Они также имели при себе денежные средства и ценные вещи. Один из сбежавших преступников получил срок на совершение преступления против собственности, а также за незаконный оборот запрещенных веществ. Второй мужчина также совершил преступление против собственности.

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Фото: Вконтакте/"Светлый инфо"