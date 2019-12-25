Двое с ножом отобрали у петербуржца смартфон, украшения и консервы

Общая сумма ущерба составила 29 700 рублей.

Вечером 24 февраля в службу "112" обратилась жительница Петербурга и заявила, что ее мужа ограбили неизвестные. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшим оказался 51-летний охранник. По его словам, на него напали двое малознакомых мужчин, с которыми он распивал спиртное. Гости, угрожая предметом, похожим на нож, отобрали у мужчины смартфон. Из квартиры также забрали цепочку из металла желтого цвета, браслет из металла серого цвета и пять банок консервов. Общая сумма ущерба составила 29 700 рублей.

Подозреваемых задержали по "горячим следам". Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Оба злоумышленника направлены в изолятор.

Ранее мы писали, что в Петербурге двое мужчин в масках напали на сотрудницу салона сотовой связи.

Фото: pexels.com