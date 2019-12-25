Двое неизвестных на улице Орбели ограбили мужчину после корпоратива

Его оглушили ударом по голове.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 7 марта в полицию Петербурга обратился мужчина с заявлением.

Он рассказал, как двое незнакомых напали на него и ограбили.

Известно, что мужчина пьяным возвращался домой после корпоратива. Около дома №17 по улице Орбели к нему подошли двое мужчин. Один из них стал его обнимать для отвлечения внимания, а другой в этот момент оглушил ударом по голове.

Когда петербуржец очнулся, то понял, что у него украли портмоне с банковскими картами и документами, смартфон, ключи и наличные. Позже с его банковских карт списали деньги.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают преступников.

Ранее мы сообщили, что неизвестные избили пожилого петербуржца в лифте и ограбили его квартиру.

Фото: Pixabay