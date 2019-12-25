Двое мужчин ежедневно вымогали деньги у водителей маршруток в Петербурге

Подозреваемых задержали. У них изъяли оружие.

Злоумышленники вымогали деньги у водителей маршруток, угрожая применением насилия и повреждением транспортных средств. Полиция задержала подозреваемых, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Двое мужчин, 39 и 37 лет, ежедневно в период с июля по сентябрь требовали у водителей по 300-400 рублей. В ином случае они грозились применением насилия и созданием условий, при которых перевозчики не смогут работать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". В результате обысков задержали фигурантов. У них изъяли мобильные телефоны, сим-карты, платежные карты, травматические пистолеты, ружье и пистолет. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах неизвестные проникли в квартиру и изнасиловали 61-летнюю хозяйку.

Фото: Piter.TV