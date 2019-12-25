Чебоксарские мошенники обчистили счета петербуржцев на 10 млн рублей

Злоумышленников будут судить.

Двух уроженцев Чебоксар осудят за крупные кражи с банковских счетов. Как сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры, дело рассмотрят в Петродворцовом районном суде.

Следствие считает, что в период с 28 июня по 6 июля 2018 года мошенники, используя липовые нотариальные доверенности, меняли сим-карты потерпевших петербуржцев в салонах сотовой связи. Затем злоумышленники активировали эти сим-карты и получали доступ к личным кабинетам жертв в коммерческом банке, после чего переводили оттуда деньги на подконтрольные счета. Известно, что расчетные счета мошенников были оформлены на подставных лиц. Всего чебоксарцы обокрали 17 человек на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что мошенник втихую продал 10 арендованных у петербуржцев машин за полгода.

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