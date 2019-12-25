Мошенник втихую продал 10 арендованных у петербуржцев машин за полгода

Крупного мошенника из Петербурга отправили в колонию на 10,5 лет. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд признал мужчину виновным в соответствующей уголовной статье.
Как выяснилось, с января по конец июля 2018 года мошенник брал в аренду автомобили, пользовался ими, а затем продавал без согласия собственников. Таким образом пострадали 10 автовладельцев, общий ущерб им измеряется в 8,5 млн рублей.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее мы рассказывали, что в суде рассмотрят дело банды петербуржцев с запасами четырех видов наркотиков.
Фото: pixabay
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