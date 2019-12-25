Двое детей сбежали из центра содействия в Петербурге

Один из пропавших детей не сбегал раньше и не состоит на учете.

Накануне, 4 июля, в течение суток в Петербурге из двух центров содействия сбежали два ребенка, сообщает источник в правоохранительных органах.

Один случай зарегистрировали из социально-реабилитационного центра. В полицию обратилась работница центра и сообщила, что около трех часов ночи сбежала 16-летняя девочка. Раньше она никогда не сбегала и не стоит на учете.

Второй случай произошел в центре содействия семейному воспитанию. Оттуда около девяти часов вечера сбежал 17-летний подросток. Ранее он уже уходил, также стоит на учете по делам несовершеннолетних.

Оба происшествия произошли в Московском районе города.

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Фото: Piter.tv