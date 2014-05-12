Женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире на Кубани

Пожар произошел в квартире двухэтажного дома в хуторе Северин.

Женщина и двое детей погибли при пожаре в квартире в Тбилисском районе Краснодарского края, также пострадал мужчина. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в квартире двухэтажного дома в хуторе Северин. После тушения пожара были найдены тела 29-летней женщины, двух детей 2012 и 2019 годов. С ожогами в больнице оказался 26-летний мужчина.

По данным ГУ МЧС, площадь пожара в квартире на втором этаже многоквартирного дома составила 14 кв. метров.

Ранее при пожаре в многоэтажном доме в Уфе погибли три человека.

Видео: СУ СКР по Краснодарскому краю