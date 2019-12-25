Движение троллейбусов по улице Есенина закроется на несколько дней

Проезду помешают аварийные работы на водопроводе.

Троллебусы тринадцатого маршрута на несколько дней изменят путь из-за аварийных работ на водопроводе на улице Есенина. Проезд окажется невозможным у проспекта Просвещения, предупредили в "Горэлектротрансе".

С утра 8 апреля и до 5 утра 14 апреля троллейбусы №13 будут следовать другим маршрутом. Транспорт поедет от конечной остановки "Светлановский проспект" по привычной трассе и остановится у конечной "Площадь Мужества".

Ранее мы сообщали, что на мосту КАД через реку Лубья перекроют две полосы на месяц.

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