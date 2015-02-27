Движение трамвая № 56 и троллейбуса № 20 временно изменят в Петербурге

Трамвай №56 временно не будет работать, а троллейбус № 20 будет курсировать с увеличенными до 11-13 минут интервалами движения.

Со вторника, 28 июня, по 7 июля изменится работа некоторых маршрутов электротранспорта из-за ремонта трамвайных путей на проспекте Стачек у дома №114. Об этом рассказали в пресс-службе "Организатора перевозок".

Трамвай №56 временно не будет работать, а троллейбус № 20 будет курсировать с увеличенными до 11-13 минут интервалами движения. Помимо этого, открывается временный троллейбус № 12 от Авангардной улицы к станции метро "Ленинский проспект" по трассе проспекта Ветеранов, улицы Зины Портновой и Ленинскому проспекту.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупреждают о пробках на въезде в аэропорт 28 июня. Согласно правилам аэропорта, привокзальную площадь необходимо покинуть в течение 15 минут. В случае, если из-за ремонта время выезда увеличивается, дополнительная плата взиматься не будет.

Фото: Piter.tv

