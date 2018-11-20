В течение суток будет ограничено движение трамваев по проспекту Обуховской Обороны

На данном участке будут ремонтировать отсасывающие пункты и колодцы.

В Петербурге в течение суток будет изменен маршрут трамваев № 7 и № 24. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Так с 00:30 9 февраля до 00:30 10 февраля будет временно приостановлено движение у дома 33 по проспекту Обуховской Обороны в Невском районе Петербурга. На данном участке будут ремонтировать отсасывающие пункты и колодцы.

Трамвай №7 будет ездить от остановки "Пр. Солидарности" по действующей трассе до конечной станции "Невский завод". Трамвай №24 проедет от "Станции метро "Рыбацкое"" по действующей трассе также до "Невского завода".

Фото: Piter.TV