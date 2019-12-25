Движение по новому путепроводу во Всеволожске запустят к концу 2021 года

Сейчас на объекте продолжается устройство буронабивных свай.

Строители возвели большую часть подпорных стен нового путепровода у станции Мельничный Ручей во Всеволожске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Сейчас на объекте продолжается устройство буронабивных свай. В начале лета планируется начать надвижку пролетного строения самого путепровода непосредственно над железной дорогой.

Движение транспорта на участке Колтущского шоссе переключили на временную дорогу ещё в середине января. Запустить движение по путепроводу планируется в конце 2021 года. Сметная стоимость стройки — 1,7 млрд рублей.

Ранее по временному путепроводу над Пулковским шоссе поехали грузовые поезда.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области