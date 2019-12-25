Движение по Троицкому мосту закрыли из-за "Алых парусов"

Движение в сторону Дворцовой набережной есть.

Троицкий мост закрывали для проезда транспорта ночью и утром 22-го июня. На это обратили внимание водители в социальных сетях.

Проезд был закрыт 00:30 до 08:30 в связи с подготовкой к празднику выпускников "Алые паруса". Кроме того, ночью на мосту зажглась инсталляция в честь 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

В направлении от Дворцовой набережной к Каменоостровскому проспекту движение по Троицкому мосту будет закрыто с 00:30 22-го июня до 23:00 26-го июня.

Ранее Piter.TV сообщал, когда еще закроют движение по Троицкому мосту.

Фото: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ленька Пантелеев