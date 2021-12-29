Движение по Индустриальному проспекту ограничат на полгода из-за ремонта

Работы будут вестись на участке от шоссе Революции до Российского путепровода.

В Петербурге на полгода ограничат движение на Индустриальном проспекте. В этот период времени на участке от шоссе Революции до Российского путепровода будут вестись ремонтные работы.

Общая протяженность ремонтируемой дороги составит более 3 км, включая "карманы" для парковки автомобилей и мост через реку Охта.

Согласно плану-графику ГАТИ, ограничения будут введены в конце апреля и продлятся до конца октября. Подрядчика выберут на конкурсной основе в феврале. Индустриальный проспект последний раз ремонтировали в 2010 году.

Ранее мы писали, что в Ленобласти началась подготовка к весенним дорожным работам.

Фото: Piter.TV