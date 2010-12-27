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Движение на Большеохтинском мосту ограничат из-за дорожных работ
Сегодня, 18:04
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Alena_Zinovieva
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Движение на Большеохтинском мосту ограничат из-за дорожных работ

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На Большеохтинском мосту будут  менять асфальтобетонное покрытие.

С завтрашнего дня вступает в силу ряд ограничений в движении транспорта в Центральном районе. Так, с 12 мая и до 6 утра 18 мая, с 22:00 18 мая до 22 часов 20 мая, а также в ночное время с 20 по 27 мая будут вестись ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия на  Большеохтинском мосту. В связи с этим на нем будет затруднено движение. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

С 12 мая до 22 часов 13 мая и в ночное время с 13 по 18 мая и с 22 часов 18 мая до 22 часов 20 мая будет полностью закрыто движение на съезде с Большеохтинского моста на Синопскую набережную. Кроме того, с 12 по 14 мая будут вестись работы по перекладке теплосети, которые ограничат движение по Апраксину переулку у Степановского проезда.

Ранее мы писали, что из-за съемок и Юридического Форума на Невском проспекте ограничат движение транспорта.

Фото: mostotrest-spb.ru

Теги: большеохтинский мост , новости спб , ограничение в движении , перекрыто движение
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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