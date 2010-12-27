Движение на Большеохтинском мосту ограничат из-за дорожных работ

На Большеохтинском мосту будут менять асфальтобетонное покрытие.

С завтрашнего дня вступает в силу ряд ограничений в движении транспорта в Центральном районе. Так, с 12 мая и до 6 утра 18 мая, с 22:00 18 мая до 22 часов 20 мая, а также в ночное время с 20 по 27 мая будут вестись ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия на Большеохтинском мосту. В связи с этим на нем будет затруднено движение. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

С 12 мая до 22 часов 13 мая и в ночное время с 13 по 18 мая и с 22 часов 18 мая до 22 часов 20 мая будет полностью закрыто движение на съезде с Большеохтинского моста на Синопскую набережную. Кроме того, с 12 по 14 мая будут вестись работы по перекладке теплосети, которые ограничат движение по Апраксину переулку у Степановского проезда.

Ранее мы писали, что из-за съемок и Юридического Форума на Невском проспекте ограничат движение транспорта.

Фото: mostotrest-spb.ru