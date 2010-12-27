Движение на Благовещенском мосту ограничат до конца сентября

С 29 августа по 30 сентября на мосту будут чистить бордюрные камни.

Государственная административно-техническая инспекция информирует жителей Петербурга, что с 29 августа по 30 сентября движение на Благовещенском мосту в разных участках будет частично ограничиваться с 20:00 до 8:00.

Причиной тому станет чистка бордюрных камней. С 29 августа по 5 сентября и с 12 по 19 сентября будет частично ограниченно движение в сторону Центрального района, во вторую и четвертую неделю первого месяца весны ограничат дорогу в сторону Васильевского острова.

Ранее на мы сообщали о том, что специалисты "Мостотреста" выяснили причину самопроизвольного поднятия Володарского моста, приведшее к ДТП.

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