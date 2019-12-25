Движение электричек в Петербурге задержано из-за пьяного дебошира, сорвавшего стоп-кран

Из-за его действий задержка составила 6 минут.

В Петербурге из-за дебошира, сорвавшего стоп-кран, задержано движение электричек. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД ПО СЗФО.

Нарушителем оказался 40-летний житель Нижегородской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сорвал стоп-кран в электричке на ж/д станции Пискарёвка. Из-за его действий задержка в движении составила 6 минут.

Мужчина привлечен к административной ответственности. С ним провели профилактическую беседу.

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Фото: pixabay.com