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Из-за ремонта трамвайных путей на улице Грибакиных на участок пустят дополнительные автобусы и маршрутки
Сегодня, 17:54
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Из-за ремонта трамвайных путей на улице Грибакиных на участок пустят дополнительные автобусы и маршрутки

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Специалисты будут ремонтировать трамвайные пути на улице Грибакиных.

В понедельник, 20 декабря, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что 23 декабря в Невском районе начнут ремонтировать трамвайные пути на улице Грибакиных.

Из-за этого закрывается движение трамваев №24 и 27 на участке от конечной остановки "Трамвайный парк №7" до Рыбацкого. Работы продлятся до 31 декабря.

В районе пустят укороченные рейсы автобусов маршрута №115А, они будут курсировать на участке от станции метро "Пролетарская" до станции метро "Рыбацкое" с интервалом 12-14 минут в часы пик. Также на линию выйдут дополнительные маршрутки №К-97 и К-239.

При необходимости движение общественного транспорта на участке усилят.

Фото: Piter.tv

Теги: движение трамваев по улице грибакиных, ремонт дороги, улица грибакиных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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evondov
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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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