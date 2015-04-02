Из-за ремонта трамвайных путей на улице Грибакиных на участок пустят дополнительные автобусы и маршрутки

В понедельник, 20 декабря, в пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что 23 декабря в Невском районе начнут ремонтировать трамвайные пути на улице Грибакиных.
Из-за этого закрывается движение трамваев №24 и 27 на участке от конечной остановки "Трамвайный парк №7" до Рыбацкого. Работы продлятся до 31 декабря.
В районе пустят укороченные рейсы автобусов маршрута №115А, они будут курсировать на участке от станции метро "Пролетарская" до станции метро "Рыбацкое" с интервалом 12-14 минут в часы пик. Также на линию выйдут дополнительные маршрутки №К-97 и К-239.
При необходимости движение общественного транспорта на участке усилят.
Фото: Piter.tv
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Заранее большое человеческое спасибо.