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Движение по трассе Р-23 через реку Обла будет ограничено
Сегодня, 16:09
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Движение по трассе Р-23 через реку Обла будет ограничено

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Работы будут осуществляться в круглосуточном режиме. График производства может быть изменяться в зависимости от погоды.

Движение по федеральной трассе Р-23 через реку Обла будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы будут осуществляться с 9 по 25 октября. Скорость движения на участке автодороги ограничена до 40 км/ч. В рамках производственных работ, спецслужбы заменят новые швы с полимерным компенсатором.  

Процесс организован в соответствии со схемой организации дорожного движения. На объекте появятся временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти стартовал новый проект "Поквартирная карта". 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: движение ограничено, река обла, федеральная трасса р-23
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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