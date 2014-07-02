Движение "Талибан"* дало четыре часа сопротивлению в Панджшере, чтобы сдаться

Боевики движения "Талибан"* заявили, что дали лидеру ополченцев, которые расположились в провинции Панджшер, Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Об этом информирует телевизионный канал Al-Arabiya.
Движение "Талибан"* дало Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдать провинцию Панджер. Движение заявило, что оно готово начать захват Панджера, где находятся Масуд и первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех.
из сообщения СМИ
По словам самих боевиков, провинция окружена отрядами вооруженными сторонниками движения, которые готовы к штурму территории. Кроме того, к Панджшеру продолжают прибывать дополнительные силы "Талибана"*.
Ранее боевики попросили Россию помочь в установлении политического диалога с ополченцами в Панджшерском ущелье. Провинция является единственным пунктом, который не находится под контролем "Талибана"*. Боевики еще ни разу не пытались атаковать ущелье, так как они хотят разрешить конфликт мирным путем.
Фото: pixabay.com
"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ
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