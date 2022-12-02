Двигатель для многоразовой ракеты создадут в России к концу 2025 года

Сергей Ковалев рассказал о разработке Конструкторского бюро химавтоматики.

Работа по созданию метанового двигателя для российской многоразовой ракеты "Амур-СПГ" завершится к концу 2025 года. Такой информацией с журналистами в видеоролике поделился руководитель Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев. Специалист объяснил, что испытания аппарата могут начаться уже в середине текущего года.

Сегодня мы создаём принципиально новый двигатель тягой 100 тонн. Это наша новая разработка. Первый двигатель должен появиться уже в конце этого года, дальше пройти цикл огневых испытаний, а вся работа должна завершиться к концу 2025 года. Сергей Ковалев, глава КБ химавтоматики

Напомним, что проектирование "Амура-СПГ" стартовало по заказу государственной корпорации "Роскосмос" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса. Ее первый старт с площадки космодрома "Восточный" планировался в 2026 году. Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказывал о том, что первую ступень ракеты можно будет запускать более 50 раз.

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Фото и видео:YouTube / Роскосмос ТВ