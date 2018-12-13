ВЦИОМ: "Почти 80% россиян остались бы работать на своих местах без финансовой нужды"

Больше всего своей работой довольны жители городов-миллионников.

Большей части населения России нравится их работа, они продолжили бы там трудиться даже без заработной платы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ВЦИОМ.

Больше всего своей работой довольны жители городов-миллионников, здесь 93% довольны своим трудом. В Петербурге и Москве этот процент составил 86%. В населённых пунктах с населением менее 100 тысяч человек, свое довольство высказали 80% респондентов.

На своем рабочем месте при отсутствии финансовой необходимости остались бы работать 78% опрошенных, около трети из этих людей ушли бы в другую сферу деятельности. Уволиться пожелали 20% респондентов, в основном, это жители старше 60 лет.

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Видео: Piter.TV