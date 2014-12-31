Две трети жилых домов Петербурга подготовлены к отопительному сезону

К 1 сентября готовность жилищного фонда к отоплению должна составить 100%.

По состоянию на 1 августа 2021 администрации районов Петербурга получили акты испытания систем теплопотребления на плотность и прочность на 15 822 дома. По плану на 1 августа нужно было подготовить инженерные сети в 15 712 домах. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.Л.Бондаренко.

На сегодня к отопительному сезону обеспечена техническая готовность 66% домов всего городского жилфонда. Подписаны паспорта готовности к отопительному периоду на 14 435 домов, что составляет 61% от общего количества жилых зданий.

УК перед наступлением зимы продолжают ремонтировать многоквартирные дома. Отремонтировано 78 тысяч м кв. кровель, почти 12 тысяч дверных проемов, заменено 8129 оконных проемов.

К отопительному сезону 2021-2022 годов к зиме в общей сложности готовят 23 806 жилых зданий. К 1 сентября готовность жилищного фонда к отоплению должна составить 100%.

Еще в середине июля Петербург был готов к отопительному сезону на 40%.

Фото: pexels