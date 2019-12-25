Более 68% торговых центров Петербурга нуждаются в реконцепции

За последние пять лет реконцепцию провели лишь в 10 торговых центрах Северной столицы.

В Северной столице около 68% торговых центров нуждаются в реконцепции. Об этом сообщает пресс-служба международной консалтинговой компании Colliers International.

Как оказалось, за 5 лет в городе на Неве реконцепцию провели лишь в 10 торговых центрах. В их число вошли магазины, которым было 10 лет и старше 5 лет.

Эксперты прогнозируют, что к 2023 году в Петербурге вырастет до 2,5 млн квадратных метров торговых центров, которым необходимо реконцепция. Таким образом "возрастных" комплексов станет 85%.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты ЗакСа предложили поддержать туристические компании Петербурга. Предпринимателей намерены освободить от транспортного налога, налога на имущество и земельного налога, организации, обслуживающие гостей города на Неве.

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