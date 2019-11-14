Депутаты ЗакСа предложили поддержать туристические компании Петербурга

Парламентарии предлагают расширить спектр мер поддержки туристических компаний.

Петербургские депутаты предложили властям Северной столицы поддержать туристические компании. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

По словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб этой отрасли. Теперь туристические компании необходимо "спасать".

Пандемия нанесла по этому сектору предпринимательства тяжелейший удар Вячеслав Макаров.

Парламентарии предложили расширить спектр мер поддержки туристических компаний.Предпринемателей намерены освободить от транспортного налога, налога на имущество и земельного налога, организации, обслуживающие гостей города на Неве.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга появится огромный светящийся айсберг.

Фото: Piter.TV