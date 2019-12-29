Две сотни художников напишут портрет Невского проспекта

Все картины объединят в большую инсталляцию.

В Петербурге грядет масштабный флешмоб "200 портретов Невского", в ходе которого две сотни художников одновременно нарисуют по фрагменту Невского проспекта. Живописцы встанут по обе стороны главной артерии города на заранее обозначенных точках, а итогом всеобщего часа рисования станет крупная инсталляция из всех 200 полотен. Ее представят на международной ярмарке современного искусства "Понаехали!".

Участники отмечают, что таким образом называют Невский проспект душой вечного притяжения художников. Также петербуржцам напоминают, что художникам нужны любовь и внимание в обмен на радость, которую они готовы подарить сами в ходе создания картины.

Среди участников значатся как мастера, так и студенты профильных учреждений и студий, известные и начинающие живописцы. Невский проспект нарисуют Николай Цветков, Олег Николаенко, Татьяна Нега, Тамара Семенова, Анатолий Анненков и многие-многие другие.

Флешмоб пройдет 6 февраля с 18.00 до 20.00.

Ранее петербургский уличный художник Loketski рассказал, почему рисует на камнях.

Фото: предоставлено организаторами