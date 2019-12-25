Две хулиганки забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле

Мемориал тушат уже пятый раз за зиму.

В первом часу ночи в пятницу, 26 февраля, в полицию обратился неизвестный, представившийся Ильёй. Мужчина рассказал, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь и к тому же сильно пахнет газом.

Как стало известно Piter.TV, пламя затушили снегом. Виновниц быстро установили по записям с камер наблюдения, ими оказались две девушки 17-20 лет на вид. Хулиганки забросали огонь снегом и ушли в сторону Петроградки. Сейчас злоумышленниц разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Мемориал в центре города тушат уже пятый раз за зиму: каждый раз огонь затухал из-за хулиганских снежков. Бросанием снега занимались как школьники, так и взрослые люди..

Фото: Piter.TV