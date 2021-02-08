Школьник потушил "Вечный огнь" на мемориале "Неизвестному солдату" в Петербурге

Хулиганами оказались дети от 10 до 12 лет.

В воскресенье, 7 февраля, на мемориале "Неизвестному солдату" в Красносельском районе Петербурга погас "Вечный огонь". Как оказалось, его потушил школьник с помощью снега. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что у мемориала в 16-м часу находились детей. Один их них бросил в огонь комок снега, после чего тот погас. Затем несовершеннолетние скрылись с места.

Через 20 минут аварийная служба "Петербурггаз" восстановила горение.

Полиции удалось установить личности возможных хулиганов. Ими оказались учащиеся 4 и 5 классов. Ребят передали родителям. Теперь родственников могут привлечь к административной ответственности.

UPD. Информацию официально подтвердила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Piter.TV опубликовал видео того, как "Вечный огонь" на Марсовом поле потух от снежков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО