Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом

Два учебных самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись под Римом. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Инцидент произошел 7 марта в районе городка Гуидония-Монтечельо. Пилоты отрабатывали совместные маневры. Один из самолетов после столкновения упал на здание. Второе воздушное судно разбилось в поле.
Оба пилота погибли на месте. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия.
Ранее мы сообщали, что в США потерпел крушение военный вертолет.
Видео: repubblica.it
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все