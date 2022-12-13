Два учебных самолета итальянских ВВС столкнулись под Римом

Один из самолетов после столкновения упал на здание.

Два учебных самолета Военно-воздушных сил Италии столкнулись под Римом. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Инцидент произошел 7 марта в районе городка Гуидония-Монтечельо. Пилоты отрабатывали совместные маневры. Один из самолетов после столкновения упал на здание. Второе воздушное судно разбилось в поле.

Оба пилота погибли на месте. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия.

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Видео: repubblica.it