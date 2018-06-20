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В Кировском районе отремонтируют два сквера за 23,5 млн рублей
Сегодня, 12:49
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nastya960

В Кировском районе отремонтируют два сквера за 23,5 млн рублей

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Сады должны быть благоустроены к 31 августа 2019 года.

В планах городской администрации в ближайшее время облагородить два безымянных сквера Кировского района, которые находятся на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого и вдоль реки Дачной от проспекта Ветеранов до Дачного проспекта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Сады должны быть благоустроены к 31 августа 2019 года. На это из бюджета выделят более 23 554 224, 35 рублей.

На эти деньги в садах отремонтируют газоны, парковые дорожки, сделают корчевку кустарников возрастом более 10 лет и посадят новые деревья и кустарники.

Ранее на просушку закрылись Летний и Михайловский сады.
Фото: Piter.TV

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Теги: благоустройство, сад, сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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