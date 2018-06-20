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На просушку закрылись Летний и Михайловский сады
Сегодня, 7:45
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lesjasap

На просушку закрылись Летний и Михайловский сады

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С первого числа закрывается вход еще в два сада ради просушки территории.

Садовники Санкт-Петербурга рассказали о закрытии нескольких участков на просушку. В ближайшее время для местного населения будут недоступны Летний и Михайловские сады. Специалисты займутся подготовкой дорожек и возвращению растениям надлежащего вида.

Информация о запрете на вход посетителей опубликована на официальном сайте Русского музея. По данным пресс-службы учреждения, запуск гостей временно прекратится первого апреля.

Напомним. что подобная мера коснулась уже девять зеленых территорий, включая Таврический, Овсянниковский, Юсуповский,Никольские сады, а также Казанский Екатерининский скверы, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли,по улице Декабристов.

Фото: Piter.tv

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Теги: весенняя просушка, летний сад, михайловский сад, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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